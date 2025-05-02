02.05.2025 (20:30)

Выставку трофейной техники НАТО в Екатеринбурге в первые часы работы посетили более 10 тыс. человек

Выставку трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе боевых действий на фронтах специальной военной операции, которая сегодня открылась в Екатеринбурге, в первые часы работы посетили более 10 тысяч человек.

Посетителям выставки представлено 28 единиц военной техники производства США, Великобритании, Германии Австрии, Турции, Канады, Финляндии, Польши и Украины: танк «Abrams», бронетранспортеры (БТР) М113, «Kirpi» боевые машины пехоты (БМП) «Marder», «Bradley», а также новинки выставки – БТР «YPR-765», «FV103 Spartan», «VAB», ХА-180 «Pasi», АТ105 «Saxon», БТР-4 «Буцефал», вездеход «Polaris Ranger MRZR» и другие.

В ходе церемонии открытия государственными наградами медалями «За отвагу» и Жукова наградили военнослужащих танкового соединения ЦВО, которые прибыли из зоны проведения специальной военной операции, чтобы представить посетителям выставки результаты своей боевой работы.

Кроме того, на отдельных площадках гостям представлено около 100 единиц стрелкового вооружения, около 10 видов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), ударные FPV-дроны, и компьютерные симуляторы, которые используются для обучения операторов БпЛА.

В рамках выставки организована работа мобильного пункта отборы на военную службу по контракту, экспозиции Музея боевой славы Урала, «Народного фронта», представлена коллекция боевых шевронов, а также интерактивная площадка «Единой России».

Выставка трофейной техники стран НАТО «Сила в правде – гордость и Победа!» работает в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского ежедневно по 10 мая с 10:00 до 21:00, вход свободный.

Первая передвижная выставка трофейной техники стран НАТО «Сила в правде – гордость и Победа» была впервые отрыта 8 июня 2024 года в городе Верхняя Пышма Свердловской области и завершила свою работу в конце ноября в Ульяновске. Экспонаты посетили 13 регионов страны, ее гостями стали почти 1,4 млн человек.

Организаторы выставки – Администрация Екатеринбурга, Центральный военный округ при поддержке аппарата полпреда в УрФО, партии «Единая Россия», «Народного фронта» и компании «Сима-ленд».

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