02.05.2025 (17:30)

В гарнизоне авиаторов Северного флота прошёл военно-патриотический праздник, посвящённый 80-летию Великой Победы

В гарнизоне авиаторов Северного флота - Сафоново прошел масштабный военно-патриотический праздник под названием «Слава тебе солдат», посвященный празднованию 80-й годовщине со Дня Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.

В праздничных мероприятиях приняли участие: командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко, сенатор Российской Федерации, представитель от Мурманской областной Думы - Татьяна Сахарова и первый заместитель губернатора Мурманской области - Оксана Демченко.

С приветственным словом выступил командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко: «80 лет назад наш многонациональный советский народ, ценой невероятных усилий разгромил фашизм. Сегодня мы обязаны не только помнить их героизм, но и воспитывать новые поколения в духе преданности нашей Великой Родине».

После слов приветствия гостям и жителям гарнизона была представлена обширная концертная программа с участием коллектива смешанного авиационного корпуса «Крылья Севера», а также других творческих коллективов города Североморска.

В ходе праздника присутствующие смогли увидеть: выставку оружия и военной формы времен Великой Отечественной Войны, представленную поисковым отрядом «Вьюга», мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению маскировочных сетей, выставку детского рисунка «Этот День Победы».

Также военнослужащими смешанного авиационного корпуса были организованы спортивные состязания, мастер классы по сборке-разборке оружия и работа военно-полевой кухни с солдатской кашей и чаем.

Помимо этого, силами женского совета смешанного авиационного корпуса Северного флота была проведена акция «Георгиевская ленточка», в ходе который каждый желающий смог получить Георгиевскую ленту.

Завершился праздник коллективным исполнением песни «День Победы».

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