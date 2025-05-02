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02.05.2025 (21:00)

Представители ФГАУ «Росжилкомплекс» и юнармейцы поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днём Победы в Таджикистане

Представители территориального отделения г. Душанбе филиала «Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс» совместно с юнармейцами поздравили ветерана Великой Отечественной войны и труженицу тыла с наступающей 80-й годовщиной Победы в Республике Таджикистан.

В ходе мероприятия начальник территориального отделения Татьяна Кадырова и юнармейцы пришли в дом фронтовика Бозора Нагзибекова, а также труженицы тыла Салихи Раджабовой, произнесли поздравительные речи и стихи, вручили им цветы, подарки и продуктовые наборы. 

Ветераны поделились своими воспоминаниями и рассказали о трудностях, которые им пришлось пережить в годы войны и после её окончания, а также поблагодарили за внимание и пожелали гостям здоровья, мирного неба и благополучия.

Справочно:

Бозор Шодмонович Нагзибеков родился в 1926 году. Во время Великой Отечественной войны охранял колонны и доставлял продовольствие, боеприпасы, а также вещевое имущество на фронт.

Салиха Раджабова родилась в 1926 году. Во время Великой Отечественной войны работала в колхозе на оккупированных территориях под Москвой, а также состояла в партизанском отряде.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юбилеи , Праздники , Таджикистан , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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