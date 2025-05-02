02.05.2025 (20:00)

Юнармейцы приняли участие в акции «Георгиевская ленточка» в Курганской области

Участники юнармейского движения Курганской области приняли участие в международной патриотической акции «Георгиевская ленточка». Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, прошло на городской площади города Кургана.

В ходе акции школьники раздали горожанам георгиевские ленточки, ставшие символом Великой Победы, а также рассказали зауральцам об их истории и правилах ношения. Также школьники поздравили жителей и гостей города с наступающим праздником.

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит ежегодно в преддверии Дня Победы. Впервые акция состоялась весной 2005 года по инициативе «РИА Новости» и «Студенческой общины». Она была приурочена к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Изначально акция была частью интернет-проекта «Наша Победа», где публиковали народные истории о войне. Волонтёры раздавали на улицах городов чёрно-оранжевые ленточки, чтобы напомнить о том, через что прошло поколение ветеранов и какие великие победы они одерживали. В 2006 году к акции присоединились более 900 российских городов, а также разные страны мира, от Европы до США. С течением времени акция «Георгиевская ленточка» стала неотъемлемым атрибутом Дня Победы. Участники праздника традиционно повязывают её на одежду, как и те, кто проходит в «Бессмертном полку», и просто желающие выразить своё уважение ветеранам и памяти о Великой Отечественной войне

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице