02.05.2025 (19:00)

Юнармейцы Алтайского края приняли участие в открытии фестиваля «Война. Победа. Память»

Участники юнармейского движения Алтайского края приняли участие в открытии фестиваля «Война. Победа. Память», приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках мероприятия на площадке перед входом во Дворец культуры города Барнаула состоялось открытие выставки, посвященной заслугам и подвигам жителей края в годы Великой Отечественной войны. Юные патриоты познакомились с материалами архивных данных, фотографиями. На 35 стендах собрана информация о трудовом подвиге жителей Алтайского края, которые ковали Победу, находясь в тылу. Например, на одном из стендов отмечается, что жители Алтая собрали для нужд армии 20 тысяч полушубков, почти 108 тысяч пар валенок, 285 тысяч пар рукавиц, 47 тысяч шапок. Несли и последние деньги – за четыре года набралась немалая сумма даже по сегодняшним меркам – 652 млн. рублей. В холле дворца культуры участники фестиваля познакомились с книгами о Великой Отечественной войне, посмотрели макеты танков, образцы оружия и обмундирования. Почетными гостями мероприятия также стали участники специальной военной операции.

Целью проекта «Война. Победа. Память» является показать важность вклада в защиту Родины и в Победу тружеников тыла во времена Великой Отечественной войны.

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