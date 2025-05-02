02.05.2025 (18:00)

В воинских гарнизонах ТОФ на Камчатке специалисты жилищно-коммунальной службы переведены на усиленный режим работы

В воинских гарнизонах Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке в преддверии майских праздников жилищно-коммунальная служба № 8 (по ВМФ) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России завершила подготовительные мероприятия и переведена на усиленный режим работы.

Для обеспечения бесперебойной работы в структурных подразделениях сформированы аварийно-ремонтные бригады, назначены дежурные смены, подготовлена техника. Сформирован нормативный запас жидкого и твердого котельного топлива.

Во всех структурных подразделениях службы проведены проверки противопожарного состояния коммунальных сооружений, проведены внеплановые инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. Дополнительно, под руководством диспетчерской службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России проведена тренировка действий диспетчерских служб на местах по устранению возможных технологических нарушений.

Уточнены схемы взаимодействия с оперативными аварийными службами региональных и муниципальных подразделений.

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