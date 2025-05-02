Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.05.2025 (18:00)

В воинских гарнизонах ТОФ на Камчатке специалисты жилищно-коммунальной службы переведены на усиленный режим работы

В воинских гарнизонах Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке в преддверии майских праздников жилищно-коммунальная служба № 8 (по ВМФ) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России завершила подготовительные мероприятия и переведена на усиленный режим работы.

Для обеспечения бесперебойной работы в структурных подразделениях сформированы аварийно-ремонтные бригады, назначены дежурные смены, подготовлена техника. Сформирован нормативный запас жидкого и твердого котельного топлива.

Во всех структурных подразделениях службы проведены проверки противопожарного состояния коммунальных сооружений, проведены внеплановые инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. Дополнительно, под руководством диспетчерской службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России проведена тренировка действий диспетчерских служб на местах по устранению возможных технологических нарушений.

Уточнены схемы взаимодействия с оперативными аварийными службами региональных и муниципальных подразделений.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false