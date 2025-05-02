02.05.2025 (15:00)

В Кремлёвском Дворце состоялся концерт для парадных расчётов Военно-Морского Флота, участвующих в параде Победы на Красной площади

В Государственном Кремлёвском Дворце впервые состоялся концерт, организованный командованием Военно-Морского Флота и ассоциацией «Клуб Русская морская традиция», для личного состава парадных расчётов ВМФ, которые 9 мая на Красной площади примут участие в параде Победы.

Торжественный концерт под названием «Мелодии Великой Победы», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, открыл главнокомандующий Военно-Морским Флотом Герой Российской Федерации адмирал Александр Моисеев.

Перед началом основной части концерта главнокомандующий ВМФ выступил с приветственной речью перед гостями и зрителями мероприятия.

«Приближается самый главный, самый дорогой праздник для всех нас – День Победы в Великой Отечественной войне. Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему – священным. Военно-Морской Флот внес колоссальный вклад в дело общей Победы – это бессмертный подвиг, написанный кровью и жизнями военных моряков! Это 400 тысяч павших, почти 600 Героев Советского Союза чьи имена высечены в граните боевой летописи Военно-Морского Флота, это семь дважды Героев, чьи сердца бились дважды сильнее – за Родину и за наше свободное будущее», - отметил в своём выступлении адмирал Александр Моисеев.

«И сегодня – спустя 80 лет, именно их внуки и правнуки снова в огне, снова примеры массового героизма, отваги, доблести и личного мужества. Морская пехота ВМФ, личный состав сводного полка ВМФ, летчики морской авиации, военнослужащие береговых войск, подразделений боевого и материально-технического обеспечения, военные медики, личный состав Черноморского флота, оперативный состав штабов принимают участие в специальной военной операции», - подчеркнул главнокомандующий ВМФ.

В конце выступления адмирал Александр Моисеев обратился к личному составу парадных расчётов.

«Вам выпала огромная честь представлять Военно-Морской Флот на параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Пройти в составе парадных расчетов по Красной площади, по земле, которая хранит память о победах в грандиозных сражениях и битвах.

Вместе с тем это высокая ответственность перед всей страной, личным составом и ветеранами Военно-Морского Флота, теми, кто в настоящее время с оружием в руках сражается за Отечество, экипажами кораблей и подводных лодок, выполняющих задачи боевых служб в Мировом океане.

Будьте достойны славы своих дедов и прадедов, верны заветам предков», - напутствовал военнослужащим и курсантам главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

Открыл основную часть концерта Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота имени Н.А. Римского-Корсакова под руководством капитана 2 ранга Валентина Лященко.

Далее в сопровождении оркестра ВМФ имени Н.А. Римского-Корсакова выступили артисты Большого театра и звёзды отечественной эстрады, которые исполнили знаменитые фронтовые песни, а также отрывки из литературных произведений. Перед зрителями выступили Народный артист России Александр Пашутин, Народный артист России Сергей Никоненко, Народный артист России Валерий Афанасьев, Народный артист Азербайджана Эльчин Азизов, заслуженный артист России Алексей Татаринцев, заслуженный артист России Ян Осин, заслуженный артист России Владислав Косарев, актриса театра Российской Армии Жанетт Гурская, солист Оркестра Наталия Егорова, а также Ирина Рейнард, Анастасия Спиридонова, Илья Киселев и Елена Максимова.

Перед завершением концерта Центральный концертный образцовый оркестр ВМФ исполнил композицию «Тайфун» современного российского композитора Натальи Чайковской. Композитор посвятила её достижению нашего Флота и Военно-промышленного комплекса, а именно созданию крупнейшего в мире подводного крейсера стратегического назначения «Акула».

Главную песню Победы «День Победы» Давида Тухманова в финале программы исполнил Народный артист России легендарный Лев Лещенко в сопровождении хора курсантов военно-морских учебных заведений.

Завершился концерт общением ветеранов с главнокомандующим ВМФ адмиралом Александром Моисеевым.

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