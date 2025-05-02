02.05.2025 (15:30)

В преддверии Дня Победы в Севастополе прошла церемония слияния Вечных огней

В Городе-Герое Севастополь военнослужащие Черноморского флота почтили память советских воинов, павших в борьбе с нацистской Германией, приняв участие в акции «Честь и достоинство» - церемонии слияния вечных огней в единый «Вечный огонь Севастополя, Крыма и Юга России», посвященной 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Участники акции зажгли факелы от вечных огней со знаковых мест города, огонь был взят на Малаховом кургане, Сапун-Горе, у памятника «Солдат и матрос» и у мемориала Героической обороны Севастополя 1941 – 1942 годов.

Здесь же состоялась финальная часть церемонии, куда также прибыли факелоносцы из Керчи, Феодосии и Анапы.

Лампады с вечными огнями привезли на ретро-автомобилях времен войны «Виллис МВ».

Перед началом церемонии слияния огней на площади перед мемориалом прошла акция с выносом боевых знамен Черноморского флота «Сокрушившие врагов символы Победы!».

Знаменосцы роты почетного караула, под марш военного оркестра, вынесли гвардейский военно-морской флаг крейсера «Красный Крым», Красное знамя 691-го стрелкового «Севастопольского» полка, Красное знамя 82-й отдельной дальне-разведывательной эскадрильи, Военно-морские флаги эскадренных миноносцев «Бойкий» и «Бдительный», Красное знамя 331-го гаубичного артиллерийского «Севастопольского» Краснознаменного ордена Суворова полка Резерва Главного командования.

В завершении состоялось зажжение факела от «Вечного огня Севастополя», который будет передан на Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, где он сольется с другими символами «вечных огней» в единую чашу воинской славы России.

Акция «Честь и достоинство» проводится уже 16 лет, с 2014 года знаковым участником проекта стал Город-Герой Севастополь, его участие является примером неразрывной связи двух исторически значимых регионов России, двух морских столиц, двух символов подвига и славы.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице