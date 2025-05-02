02.05.2025 (14:00)

Жители Республики Калмыкия встретили агитпоезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Жители Республики Калмыкия встретили агитпоезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!»

Жители и гости Республики Калмыкия посетили масштабную выставку агитационного поезда Министерства обороны Российской Федерации «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Состав принял посетителей на железнодорожном вокзале столицы региона – города Элисты.

Церемония открытия экспозиции состоялась на перроне под исполнение военным оркестром государственного гимна Российской Федерации. Организаторов и участников акции встретил военный комиссар Калмыкии подполковник Андрей Сарангов, после чего почетные гости, среди которых был ветеран Великой Отечественной войны Петр Леонтьевич Леонтьев, и руководитель акции контр-адмирал Александр Гринкевич обратились к собравшимся с приветственным словом. Они отметили, что данное мероприятие имеет особое значение для морально-патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти о подвигах наших предков.

Также контр-адмирал Александр Гринкевич наградил медалями Минобороны «За Помощь и Милосердие» волонтеров, представителей благотворительных фондов, руководителей патриотических и образовательных организаций, оказывающих всестороннюю помощь участникам специальной военной операции (СВО), медалями Минобороны «За Помощь и Милосердие». Кроме того, Петр Леонтьевич Леонтьев был награжден юбилейной медалью 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Церемония завершилась развертыванием копии знамени Победы участниками движения «Юнармия» размером 10 на 20 метров, после чего гости приступили к осмотру выставки.

В вагоне Главного управления кадров преподаватель Военного университета им. Князя Александра Невского (ВУМО) майор Александр Хвастов в ходе экскурсии рассказал председателю правительства региона Алексею Этееву, что знаменитым выпускником Серпуховского авиационного училища (ныне филиал Военной академии РВСН им. Петра Великого) является уроженец Республики Калмыкия Герой Советского Союза Басан Бадьминович Городовиков.

В составе поезда находится 8 тематических вагонов, демонстрирующих вооружение видов и родов Вооруженных Сил России, повествующих историю Великой Отечественной войны и т.д. Лекторы экспозиций – непосредственные участники спецоперации. В каждом выставочном пространстве есть интерактивные элементы, как например, симулятор рулевой рубки, тренажер для летчиков и устройства, позволяющие почувствовать себя оператором FPV-дрона.

Отдельно стоит выделить вагон Сухопутных войск, в котором представлены пропагандистские материалы неонацистских формирований на Украине.

На открытых платформах размещены образцы трофейной военной техникой стран НАТО. Среди них бронетранспортер M113 (США), бронированные автомобили Roshel Senator (Канада), MaxxPro (США), Cougar (США) и Kirpi (Турция). Посетители с интересом ознакомились с иностранной машинами, которые захватили российские военнослужащие в ходе боевых действий на территории проведения спецоперации.

Кроме того, с творческой программой для гостей выступили фронтовая бригада ансамбля песни и пляски Южного военного округа (ЮВО) «Рубиновая Звезда» и коллективы художественной самодеятельности региона. На перроне были развернуты стойки с вооружением и военной техникой, а также полевая кухня, где посетители могли попробовать солдатской еды. Для желающих вступить в ряды российской армии установили мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

В здании вокзала была организована дискуссионная площадка «Разговор о самом важном» с участниками СВО, а также место для написания писем военнослужащим, находящимся в зоне проведения боевых действий.

Как отметили организаторы акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!», ее главная задача – противодействовать фальсификации истории, рассказать общественности о героических ратных буднях и достижениях вооруженных сил страны, а также наглядно показать единение армии и народа. Следующая остановка агитпоезда запланирована в Ставрополе.

Элиста стала пятнадцатым городом на пути эшелона и четвертым на территории Южного военного округа. 3а 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации.

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