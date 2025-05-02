02.05.2025 (12:45)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции с 26 апреля по 2 мая 2025 г.

С 26 апреля по 2 мая т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Подразделения группировки войск «Север» завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков. Продолжается создание «полосы безопасности» на территории приграничных районов Сумской области Украины.

На Белгородском и Харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 1530 боевиков. Уничтожены два танка, 32 боевые бронированные машины, 104 автомобиля, 52 орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

Противник потерял свыше 1630 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, бронетранспортер М113 производства США, 53 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 27 складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1790 боевиков, 13 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, три бронеавтомобиля HMMWV и бронемашина «MaxxPro» производства США. Уничтожены 39 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, семи механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии.

Потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 36 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

Противник потерял более 1220 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин. Уничтожены 64 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны.

ВСУ потеряли свыше 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов.

ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 36 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1306 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер «Willard» производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

662 самолета,

283 вертолета,

54 891 беспилотный летательный аппарат,

605 зенитных ракетных комплексов,

23 117 танков и других боевых бронированных машин,

1 554 боевые машины реактивных систем залпового огня,

24 369 орудий полевой артиллерии и минометов,

34 874 единицы специальной военной автомобильной техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице