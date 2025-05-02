02.05.2025 (17:00)

На военной базе ЮВО в Армении провели методические сборы с сержантским составом

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в культурно-досуговом центре прошел сбор с военнослужащими соединения.

Сержантскому составу были доведены основные положения общевоинских уставов и другие нормативно-правовые акты.

Кроме того, на собрании были обсуждены вопросы поддержания воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях, а также особенности работы с военнослужащими.

Основными целями сбора являются повышение уровня профессионально-должностной подготовки военнослужащих, совершенствование их знаний и методик работы с подчиненным личным составом.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице