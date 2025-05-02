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02.05.2025 (17:00)

На военной базе ЮВО в Армении провели методические сборы с сержантским составом

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в культурно-досуговом центре прошел сбор с военнослужащими соединения.

Сержантскому составу были доведены основные положения общевоинских уставов и другие нормативно-правовые акты.

Кроме того, на собрании были обсуждены вопросы поддержания воинской дисциплины и правопорядка в подразделениях, а также особенности работы с военнослужащими.

Основными целями сбора являются повышение уровня профессионально-должностной подготовки военнослужащих, совершенствование их знаний и методик работы с подчиненным личным составом.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Сборы , Армения
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