02.05.2025 (10:30)

Военнослужащие ЮВО выполняют работы по благоустройству памятников воинам Великой Отечественной войны в Ростовской области

В преддверии празднования Дня Победы командованием воинских частей 8-ой гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ростовской области, организована работа по благоустройству нескольких десятков памятников воинам Великой Отечественной войны.

Косметический ремонт проводится на памятниках, мемориалах, братских могилах, мемориальных досках, бюстах, посвященных подвигу советского народа в 1941-1945 гг.

Военнослужащие соединений и воинских частей ЮВО ежегодно организовывают субботники на закрепленных за воинскими частями памятных объектах.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице