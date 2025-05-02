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02.05.2025 (10:30)

Военнослужащие ЮВО выполняют работы по благоустройству памятников воинам Великой Отечественной войны в Ростовской области

В преддверии празднования Дня Победы командованием воинских частей 8-ой гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ростовской области, организована работа по благоустройству нескольких десятков памятников воинам Великой Отечественной войны.

Косметический ремонт проводится на памятниках, мемориалах, братских могилах, мемориальных досках, бюстах, посвященных подвигу советского народа в 1941-1945 гг.

Военнослужащие соединений и воинских частей ЮВО ежегодно организовывают субботники на закрепленных за воинскими частями памятных объектах.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Памятники
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