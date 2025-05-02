02.05.2025 (16:00)

Концерт «Мир, труд, май» состоялся в Доме офицеров Белогорского гарнизона

В Доме офицеров Белогорского гарнизона состоялся праздничный концерт «Мир, труд, май», посвященный Дню Весны и Труда, для военнослужащих Восточного военного округа, членов их семей и жителей города.

В программе концерта звучали прекрасные произведения советских авторов и современной эстрады. С пожеланиями хорошего настроения, вдохновения, весенней лёгкости и исполнения всех желаний творческие коллективы и солисты Дома офицеров и г. Белогорска.

Все они подарили в этот день зрителям свои песни и танцы. Радость детей, добрые лица и теплые аплодисменты зрителей, только усилили весеннее настроение от концерта, не смотря на пасмурную погоду.

Дом офицеров Белогорского гарнизона – это современное учреждение культуры Восточного военного округа, расположенное г. Белогорске Амурской области. В учреждении постоянно работает музей, библиотека, множество разносторонних кружков не только для детей военнослужащих, но и всех жителей города.

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