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02.05.2025 (13:00)

На Сахалине военнослужащие отдельного батальона связи армейского гвардейского корпуса ВВО провели урок мужества для детей

На Сахалине военнослужащие отдельного батальона связи армейского гвардейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) провели урок мужества для детей.

В ходе встречи бойцы рассказали школьникам о проявленном героизме и многочисленных подвигах российских солдат в зоне специальной военной операции (СВО).

Ребятам совместно со взрослым после увлекательных героических рассказов от приглашенных героев предоставилась возможность узнать об интересных моментах службы, а также ознакомиться с образцами военной формы и боевого оружия, которые продемонстрировали гости.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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