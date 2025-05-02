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02.05.2025 (12:00)

Военнослужащие ВВО поздравили детей войны в рамках «Концерт у дома ветерана» в Забайкальском крае

Военнослужащие Восточного военного округа поздравили детей войны в рамках «Концерт у дома ветерана» в Забайкальском крае

Военнослужащие Восточного Военного округа поздравили Колдобину Александру Михайловну 95 лет, Гуцелла Марину Викторовну 81 год, Снопко Анну Сергеевну 86 лет. По состоянию здоровья не все ветераны смогли находиться на улице, поэтому наблюдали за поздравлением с балкона квартиры.

Праздничное поздравление подготовили военнослужащие и юнармейцы. Особенно запоминающимся стал момент, когда бойцы провели торжественный марш прямо перед домами ветеранов. Под звуки военного оркестра солдаты чеканили шаг, исполняя строевой марш. Военнослужащие также спели для ветеранов песни военных лет.

Акция «Концерт у дома ветерана» проводится как особая форма поздравления участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. Акция объединяет разные поколения людей в выражении благодарности ветеранам.  Особое значение таких концертов заключается в личном контакте – возможность сказать «спасибо» каждому ветерану отдельно.  

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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