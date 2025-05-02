02.05.2025 (11:00)

В Республике Бурятия военнослужащие ВВО поздравили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В преддверии праздничных мероприятий, посвященных празднованию 80-летия победы, военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия поздравили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Федорова Бато Бастуевича с приближающимся Днем Победы.

Для ветерана военнослужащие приготовили небольшой концерт участием духового оркестра и творческими коллективами города. Также поздравить ветерана прибыли учащиеся младших классов школы № 5 и Дома творчества Октябрьского района.

Затем военнослужащие прошли торжественным маршем перед домом Бато Бастуевича. Тем самым они выразили благодарность и еще раз поздравили с приближающимся праздником.

Мероприятие закончилось беседой с ветераном. Гости смогли узнать историю человека, прошедшего через трудности той войны, услышать удивительные истории фронтовых лет, посмотреть фотоальбом ветерана и его боевые награды.

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