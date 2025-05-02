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02.05.2025 (10:00)

Военнослужащие ремонтных подразделений Восточного военного округа привели в порядок танк-памятник в Хабаровске

В преддверии 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие ремонтных подразделений Восточного военного округа провели очистку и окраску легендарного танка Т-34, установленного в сквере на улице Лермонтова в Хабаровске.

Мемориал в честь Победы, установленный в центре Хабаровска - города воинской славы, приводят в порядок перед каждым Днем Победы.

Танк Т-34, был установлен в 1975 году в честь работников завода «Энергомаш» и танкистов-дальневосточников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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