02.05.2025 (10:00)
Военнослужащие ремонтных подразделений Восточного военного округа привели в порядок танк-памятник в Хабаровске
В преддверии 80-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие ремонтных подразделений Восточного военного округа провели очистку и окраску легендарного танка Т-34, установленного в сквере на улице Лермонтова в Хабаровске.
Мемориал в честь Победы, установленный в центре Хабаровска - города воинской славы, приводят в порядок перед каждым Днем Победы.
Танк Т-34, был установлен в 1975 году в честь работников завода «Энергомаш» и танкистов-дальневосточников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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