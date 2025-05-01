01.05.2025 (22:30)

Дети военнослужащих посетили историко-краеведческий музей поселка Серышево

В рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения дети военнослужащих гарнизонов дальней авиации посетили историко-краеведческий музей поселка Серышево. Экскурсия стала увлекательным путешествием в прошлое, позволив юным гостям лучше узнать историю родного края и его связь с авиационной славой России.

Особый интерес у ребят вызвали подлинные вещи военных лет, переданные в музей ветеранами, а также интерактивные экспонаты, которые можно было потрогать руками.

Экскурсоводы особо отметили вклад военнослужащих дальней авиации в развитие региона. Дети с гордостью слушали рассказы о том, как их отцы и деды несли службу в этих местах, защищая воздушные рубежи страны.

«Очень важно, чтобы наши дети знали не только историю России в целом, но и историю места, где они живут. Музей – это мостик между поколениями»,— отметил один из сопровождающих военнослужащих.

После экскурсии для юных гостей провели викторину на знание истории края. Самые активные участники получили памятные сувениры от музея и командования гарнизона.

Завершилось мероприятие чаепитием, во время которого дети делились впечатлениями и обсуждали, что больше всего запомнилось.

Посещение музея стало не просто познавательной экскурсией, но и важным шагом в патриотическом воспитании детей военнослужащих. Такие мероприятия укрепляют связь между армией и местным сообществом, помогая юному поколению осознать свою роль в сохранении истории и традиций родного края.

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