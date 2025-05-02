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02.05.2025 (08:30)

Расчет ЗРК «Бук» организовал воздушное прикрытие подразделений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении СВО

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» зенитного ракетного соединения 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» обеспечивает надежное воздушное прикрытие подразделений на Запорожском направлении специальной военной операции.

В ходе боевого дежурства операторы ЗРК «Бук» обнаружили и захватили на сопровождение две аэродинамические цели, приближающиеся к позициям российских войск на малой высоте. После оперативного анализа данных и подтверждения принадлежности БпЛА самолетного типа к силам противника, расчет выполнил пуски. Обе цели были уничтожены на значительном удалении.

На счету расчёта соединения уже десятки сбитых целей, включая БпЛА «Байрактар», ракеты РСЗО «HIMARS» и крылатые ракеты «Storm Shadow».

После успешного поражения вражеской цели расчет ЗРК «Бук» оперативно меняет позицию, продолжая мониторинг воздушного пространства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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