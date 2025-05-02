02.05.2025 (08:30)

Расчет ЗРК «Бук» организовал воздушное прикрытие подразделений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет ЗРК «Бук» организовал воздушное прикрытие подразделений группировки войск «Восток» на Запорожском направлении СВО

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» зенитного ракетного соединения 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» обеспечивает надежное воздушное прикрытие подразделений на Запорожском направлении специальной военной операции.

В ходе боевого дежурства операторы ЗРК «Бук» обнаружили и захватили на сопровождение две аэродинамические цели, приближающиеся к позициям российских войск на малой высоте. После оперативного анализа данных и подтверждения принадлежности БпЛА самолетного типа к силам противника, расчет выполнил пуски. Обе цели были уничтожены на значительном удалении.

На счету расчёта соединения уже десятки сбитых целей, включая БпЛА «Байрактар», ракеты РСЗО «HIMARS» и крылатые ракеты «Storm Shadow».

После успешного поражения вражеской цели расчет ЗРК «Бук» оперативно меняет позицию, продолжая мониторинг воздушного пространства.

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