02.05.2025 (09:00)

Военнослужащие подразделения РЭБ группировки войск «Днепр» подавили более 100 БпЛА ВСУ разных видов в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие подразделения РЭБ группировки войск «Днепр» подавили более 100 БпЛА ВСУ разных видов в Херсонской области

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 18 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять задачи по круглосуточному мониторингу воздушного пространства и подавлению беспилотных летательных аппаратов ВСУ различных видов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В ходе боевой работы расчётом радиоэлектронной борьбы «КОП-2» было выполнено сканирование воздушного пространства для обнаружения и классификации воздушных объектов. Данная станция РЭБ обладает широким диапазоном частот, что позволяет обнаруживать и подавлять вражеские БпЛА на безопасном удалении от наших позиций.

«Данной станцией в этом году было уничтожено более 100 дронов, тем самым мы смогли нарушить планы противника. Данное средство называется КОП-2, на данном направлении оно нам более полезно тем, что с помощью него можно перехватить видеосигнал с БпЛА противника, тем самым мы узнаем, на каких частотах он летит, где он находится, что даёт нам возможность эффективно его подавить.» - рассказал заместитель начальника службы РЭБ подразделения с позывным «Ара».

Благодаря работе военнослужащих подразделения РЭБ, обеспечивается максимальная защита от линии боевого соприкосновения до тыловых районов дислокации наших войск в Херсонской области.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице