02.05.2025 (09:00)
Военнослужащие подразделения РЭБ группировки войск «Днепр» подавили более 100 БпЛА ВСУ разных видов в Херсонской области
Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 18 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» продолжают выполнять задачи по круглосуточному мониторингу воздушного пространства и подавлению беспилотных летательных аппаратов ВСУ различных видов на левом берегу Днепра в Херсонской области.
В ходе боевой работы расчётом радиоэлектронной борьбы «КОП-2» было выполнено сканирование воздушного пространства для обнаружения и классификации воздушных объектов. Данная станция РЭБ обладает широким диапазоном частот, что позволяет обнаруживать и подавлять вражеские БпЛА на безопасном удалении от наших позиций.
«Данной станцией в этом году было уничтожено более 100 дронов, тем самым мы смогли нарушить планы противника. Данное средство называется КОП-2, на данном направлении оно нам более полезно тем, что с помощью него можно перехватить видеосигнал с БпЛА противника, тем самым мы узнаем, на каких частотах он летит, где он находится, что даёт нам возможность эффективно его подавить.» - рассказал заместитель начальника службы РЭБ подразделения с позывным «Ара».
Благодаря работе военнослужащих подразделения РЭБ, обеспечивается максимальная защита от линии боевого соприкосновения до тыловых районов дислокации наших войск в Херсонской области.