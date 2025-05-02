02.05.2025 (08:00)

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, огневые средства и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, огневые средства и скопления живой силы ВСУ в зоне проведения СВО

Артиллерийские расчеты группировки войск «Север» продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований в зоне проведения СВО.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и боевиков ВСУ.

В этот раз расчеты 152 мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» отдельного батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск «Север» в ходе проведения СВО уничтожили позиции с живой силой, бронетехнику и огневые средства ВСУ на территории Сумской области.

Артиллерийские расчеты продолжают выполнять огневые задачи в круглосуточном режиме. Новые цели приходят постоянно.

После проведения воздушной разведки, артиллеристы получают точные координаты вражеской артиллерии и незамедлительно наносят удар по противнику. Благодаря точной работе артрасчетов во взаимодействии с разведподразделениями, военнослужащие группировки войск «Север» отбрасывают противника с укреплённых позиций, тем самым, не позволяя противнику наносить удары по территории Курской области.

Противнику наносятся значительные потери. ВСУ продолжают терять живую силу, танки, боевые машины пехоты, боевые бронированные машины, инженерные машины разграждения, автомобили и артиллерийские орудия.

Артиллеристы ведут непрерывную боевую работу в дневных и ночных условиях по вскрываемым целям. Наводят огонь артиллерии разведчики.

Кадры объективного контроля, получаемые с БпЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении выявленных целей.

После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершают смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

Свои пушки расчеты без преувеличений считают снайперской винтовкой среди артиллерийского оружия. «Гиацинт» бьет точно, и без корректировки может поразить цель, даже движущуюся.

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