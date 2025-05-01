01.05.2025 (12:30)
Юнармейцы Новосибирской области приняли участие в зональном этапе игры «Зарница 2.0»
Участники юнармейских отрядов Новосибирской области приняли участие в зональном этапе Всероссийской патриотической игры «Зарница 2.0».
В ходе проведения игры, юнармейцы продемонстрировали навыки по общевоинским дисциплинам и знания истории Отечества. Оценивались участники, как в личном, так и общекомандном зачёте. В рамках индивидуального этапа участники состязались в знании военных специальностей - военкор, командир, медик, операторы БЛА, сапер. В ходе второго командного этапа юные патриоты продемонстрировали навыки по строевой, физической, огневой, медицинской подготовкам, а также по радиационной, химической, биологической защите, соревновались в знании военной истории и преодолели военизированную эстафету.
По окончании соревнований участникам были вручены памятные дипломы и ценные призы.
Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» проводится ежегодно с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, физического и умственного развития молодёжи, популяризации службы в Вооружённых Силах РФ.