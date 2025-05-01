01.05.2025 (11:30)

Школьники Зауралья пополнили ряды юнармейского движения

Учащиеся школы Варгашинской средней общеобразовательной школы №1 Курганской области пополнили ряды юнармейского движения. Торжественная церемония прошла на территории учебного заведения.

Более 50 школьников произнесли слова юнармейской клятвы, став полноправными участниками движения. Каждому новому юнармейцу вручили значок и юнармейскую книжку. Поздравили ребят со знаменательным событием представители регионального штаба движения, общественные деятели и сотрудники областного военного комиссариата. В завершении ребята прошли торжественным маршем перед лицом старших товарищей и почётных гостей мероприятия.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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