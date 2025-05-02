02.05.2025 (00:00)

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 80-летию окончания Берлинской наступательной операции

К 80-летию завершения Берлинской стратегической наступательной операции Минобороны России запускает новый историко-познавательный проект «Последний штурм перед Победой». В его основу легли рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России: директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные донесения, информационные сводки, шифртелеграммы, журналы боевых действий, исторические фотоснимки, схемы и планы, наградные листы на участников операции и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.

Берлинская стратегическая наступательная операция, начавшаяся 16 апреля 1945 года, была одной из самых масштабных и сложных кампаний Великой Отечественной войны. Она потребовала огромного напряжения сил, тактического мастерства и невероятных жертв.

К началу наступления Красной Армии в Берлине немцами было возведено множество баррикад и бетонированных сооружений, установлены противотанковые заграждения, окна домов были укреплены мешками с песком и превращены в бойницы для стрельбы. Штаб обороны требовал от населения участвовать в боях против советских войск на улицах, в домах, под землей – в метро, в подземной канализационной сети.

Завершающим событием битвы за Берлин является штурм Рейхстага. К 15 часам 2 мая сопротивление немцев в Берлине полностью прекратилось, остатки берлинского гарнизона (135 тыс. человек) во главе с его командующим генералом артиллерии Гельмутом. Вейдлингом сдались в плен. Всего же в Берлинской операции немцы потеряли убитыми до 380 тыс. солдат и офицеров, 400 тыс. попали в плен.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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