02.05.2025 (07:30)

Военнослужащие инженерных войск группировки войск «Центр» восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в ДНР



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие инженерных войск группировки войск «Центр» восстановили памятник героям Великой Отечественной войны в ДНР

В Шахтерском муниципальном округе ДНР состоялось торжественное открытие отреставрированного памятника «Братская могила советских воинов и памятник землякам». Военнослужащие 91-го инженерно-сапёрного полка группировки войск «Центр» провели масштабные работы по восстановлению мемориального комплекса в посёлке Алексеево-Орловка Донецкой Народной Республики.

Памятник был значительно обновлён — на обелиски нанесли Георгиевские ленточки, а мемориальную доску изготовили из современных композитных материалов для долговечности. Военные полностью привели в порядок территорию: очистили стены, восстановили дорожки, отреставрировали фигуры воинов и покрасили все элементы мемориала.

На церемонии открытия присутствовали глава Шахтёрского муниципального округа Александр Шатов, начальник инженерных войск ЦВО генерал-майор Андрей Гандзюк, командир 91-го инженерно-сапёрного полка Виктор Кухальский и жители поселка. Все присутствующие почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к обновлённому мемориалу. Военнослужащим, участвовавшим в реставрации, вручили благодарственные письма в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для гостей прозвучали патриотические песни в исполнении местных артистов.

Этот мемориал теперь не только сохраняет память о подвиге советских воинов, но и символизирует преемственность поколений. Проведённые работы подчеркивают важность сохранения исторического наследия и уважения к тем, кто отдал жизни за свободу Родины.

История памятника: В 1948 году останки всех погибших были захоронены в братской могиле, где сейчас стоит памятник. В канун 15-летия победы над немецким фашизмом – 5 мая 1960 года по решению Алексеево –Орловского поселкового Совета был поставлен памятник – групповая скульптурная композиция, установленная на каменном постаменте – «Родина мать скорбит над могилой павших героев». Композиция состоит из трех фигур: фигура скорбящей женщины – матери, установленная на центральном постаменте, и фигуры двух коленопреклоненных солдат с автоматами и касками в руках, расположенные по обе стороны впереди центрального постамента. На мемориальной доске с надписью «Вечная слава Вам воинам-освободителям», значатся имена 12 воинов, погибших в боях при освобождении поселка в 1943 г., и одного жителя поселка, подпольщика А. Прожирко. В списках военкомата значится 27 фамилий. Точное количество захороненных неизвестно. Позже памятник дополнен плитами с фамилиями погибших на фронтах войны жителей Алексеево – Орловки – 218 человек. В 1995 году памятник был реконструирован. В 2025 году памятник был восстановлен воинами – саперами 2 батальона 91 саперного полка Центрального военного округа.

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