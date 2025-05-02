02.05.2025 (07:00)

Операторы боевых БпЛА группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Операторы боевых БпЛА группировки войск «Запад» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области

В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск «Запад» при выполнении боевые задач активно применяют различные беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

Операторы БпЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ.

В свою очередь, операторы боевых беспилотных летательных аппаратов штурмового отряда группировки войск «Запад», действующие на линии боевого соприкосновения в Харьковской области, уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ.

На кадрах операторы разведывательных дронов выявили пути подвоза боеприпасов и личного состава.

«Нам поступила задача отработать на участке дороги, где противник подвозит боеприпасы, проводит ротации, т.е. сковать его маневр и нарушить логистику его войск», - сообщил военнослужащий с позывным «Зевс».

Подготовив беспилотник к вылету, операторы установили взрывное заграждение на пути следования бронетехники.

Объективный контроль с беспилотника-разведчика подтвердил уничтожение вражеской бронемашины. В командовании отряда уточнили, что применение данных беспилотников позволило существенно сократить перемещение подразделений ВСУ в зоне ответственности отряда, а также помогает штурмовым группам продвигаться вперед, закрепляясь на местности.

После выполнения боевой задачи военнослужащие без потерь вернулись в пункт временного развертывания.

Боевые дроны в зоне спецоперации просто незаменимы. Вооружают их военнослужащие различных подразделений группировки войск «Запад» сами.

Опыт СВО показал и уже доказал, что дроны в умелых руках – эффективное средство разведки, подавления огневых точек, поражения складов с боеприпасами и укреплений противника. Помощники пехоты и разведки, «глаза» артиллерии. Их характеристики, как и тактику применения, бойцы продолжают совершенствовать. Прямо на передовой. Причём, очень быстро.

В подразделениях никаких проблем с поставками разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов нет.

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