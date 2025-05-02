02.05.2025 (06:30)

Более 50 гексакоптеров «Баба Яга» уничтожили снайперы мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 50 гексакоптеров «Баба Яга» уничтожили снайперы мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении

Военнослужащие роты снайперов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили более 50 беспилотников типа «Баба Яга» в ходе боевого дежурства по воздушному прикрытию штурмовых подразделений от средств воздушного нападения противника на Красноармейском направлении зоны проведения СВО.

Снайперские пары выполняют боевую задачу в дневное и ночное время суток. Для выполнения задач по прикрытию подразделений от различных беспилотников и тяжёлых агродронов ВСУ военнослужащие организуют посты наблюдения в местах их применения противником и проводят мониторинг воздушного пространства в районе действия штурмовых подразделений. При обнаружении воздушных целей в зоне поражения стрелки уничтожают их из автоматов АК-12 и снайперских винтовок, оснащенных прицелами ночного видения.

Мобильность и грамотное распределение огневого воздействия позволяет военнослужащим эффективно уничтожать воздушные цели на различных дистанциях.

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