02.05.2025 (06:30)
Более 50 гексакоптеров «Баба Яга» уничтожили снайперы мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении
Военнослужащие роты снайперов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили более 50 беспилотников типа «Баба Яга» в ходе боевого дежурства по воздушному прикрытию штурмовых подразделений от средств воздушного нападения противника на Красноармейском направлении зоны проведения СВО.
Снайперские пары выполняют боевую задачу в дневное и ночное время суток. Для выполнения задач по прикрытию подразделений от различных беспилотников и тяжёлых агродронов ВСУ военнослужащие организуют посты наблюдения в местах их применения противником и проводят мониторинг воздушного пространства в районе действия штурмовых подразделений. При обнаружении воздушных целей в зоне поражения стрелки уничтожают их из автоматов АК-12 и снайперских винтовок, оснащенных прицелами ночного видения.
Мобильность и грамотное распределение огневого воздействия позволяет военнослужащим эффективно уничтожать воздушные цели на различных дистанциях.