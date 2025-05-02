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02.05.2025 (06:30)

Более 50 гексакоптеров «Баба Яга» уничтожили снайперы мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на Красноармейском направлении

Военнослужащие роты снайперов мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили более 50 беспилотников типа «Баба Яга» в ходе боевого дежурства по воздушному прикрытию штурмовых подразделений от средств воздушного нападения противника на Красноармейском направлении зоны проведения СВО.

Снайперские пары выполняют боевую задачу в дневное и ночное время суток. Для выполнения задач по прикрытию подразделений от различных беспилотников и тяжёлых агродронов ВСУ военнослужащие организуют посты наблюдения в местах их применения противником и проводят мониторинг воздушного пространства в районе действия штурмовых подразделений. При обнаружении воздушных целей в зоне поражения стрелки уничтожают их из автоматов АК-12 и снайперских винтовок, оснащенных прицелами ночного видения.

Мобильность и грамотное распределение огневого воздействия позволяет военнослужащим эффективно уничтожать воздушные цели на различных дистанциях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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