02.05.2025 (06:00)
Боевая работа операторов оптоволоконных FPV-дронов группировки войск «Центр» по уничтожению техники ВСУ под Красноармейском
На Красноармейском направлении зоны проведения СВО операторы оптоволоконных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» ведут системную работу по поиску и уничтожению техники и укреплений ВСУ.
Особое преимущество оптоволоконных дронов — их способность маневрировать в сложных условиях без потери сигнала. Это позволяет операторам атаковать цели, скрытые в лесных массивах или городских развалинах, куда обычные БПЛА на радиосвязи проникнуть не могут. Операторы с ювелирной точностью направляют свои дроны в мельчайшие уязвимости вражеских укреплений - аппараты буквально «прошивают» защитные сети через узкие разрывы в полотне и технические люки бронированной техники. Кроме этого, с одинаковой эффективностью поражаются как статичные объекты, такие как САУ 2С1, гаубицы М101, тяжелые САУ «Паладин», станции РЭБ и укрепленные блиндажи ВСУ, так и движущаяся техника — грузовики с боеприпасами и пикапы с личным составом противника.
В условиях, когда противник активно использует маскировку и электронное подавление, операторы эффективно работают в тесной связке с разведчиками, выбирая цели и маршруты подлёта к цели.
Уничтоженные огневые точки, подавленные узлы связи и выведенная из строя техника ВСУ создают благоприятные условия для продвижения штурмовых групп. Оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, сочетая точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны.