02.05.2025 (06:00)

Боевая работа операторов оптоволоконных FPV-дронов группировки войск «Центр» по уничтожению техники ВСУ под Красноармейском



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Боевая работа операторов оптоволоконных FPV-дронов группировки войск «Центр» по уничтожению техники ВСУ под Красноармейском

На Красноармейском направлении зоны проведения СВО операторы оптоволоконных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» ведут системную работу по поиску и уничтожению техники и укреплений ВСУ.

Особое преимущество оптоволоконных дронов — их способность маневрировать в сложных условиях без потери сигнала. Это позволяет операторам атаковать цели, скрытые в лесных массивах или городских развалинах, куда обычные БПЛА на радиосвязи проникнуть не могут. Операторы с ювелирной точностью направляют свои дроны в мельчайшие уязвимости вражеских укреплений - аппараты буквально «прошивают» защитные сети через узкие разрывы в полотне и технические люки бронированной техники. Кроме этого, с одинаковой эффективностью поражаются как статичные объекты, такие как САУ 2С1, гаубицы М101, тяжелые САУ «Паладин», станции РЭБ и укрепленные блиндажи ВСУ, так и движущаяся техника — грузовики с боеприпасами и пикапы с личным составом противника.

В условиях, когда противник активно использует маскировку и электронное подавление, операторы эффективно работают в тесной связке с разведчиками, выбирая цели и маршруты подлёта к цели.

Уничтоженные огневые точки, подавленные узлы связи и выведенная из строя техника ВСУ создают благоприятные условия для продвижения штурмовых групп. Оптоволоконные дроны стали незаменимым инструментом в современных боевых условиях, сочетая точность, скрытность и возможность поражать цели там, где ставшие уже традиционными средства малоэффективны.

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