02.05.2025 (05:30)

Мотострелки Южной группировки войск уничтожили два бронеавтомобиля ВСУ в районе Дылеевки



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мотострелки Южной группировки войск уничтожили два бронеавтомобиля ВСУ в районе Дылеевки

Операторы FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль "МаксПро" производства США и "Новатор" производства Украины в районе населенного пункта Дылеевка.

Военнослужащие украинских вооружённых формирований на бронеавтомобилях предприняли попытку провести ротацию своих подразделений на переднем крае. Разведкой наших войск намерения ВСУ были вскрыты, а техника вместе с личным составом уничтожена ударными FPV-дронами.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице