02.05.2025 (05:30)
Мотострелки Южной группировки войск уничтожили два бронеавтомобиля ВСУ в районе Дылеевки
Операторы FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль "МаксПро" производства США и "Новатор" производства Украины в районе населенного пункта Дылеевка.
Военнослужащие украинских вооружённых формирований на бронеавтомобилях предприняли попытку провести ротацию своих подразделений на переднем крае. Разведкой наших войск намерения ВСУ были вскрыты, а техника вместе с личным составом уничтожена ударными FPV-дронами.
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