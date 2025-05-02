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02.05.2025 (05:30)

Мотострелки Южной группировки войск уничтожили два бронеавтомобиля ВСУ в районе Дылеевки

Операторы FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль "МаксПро" производства США и "Новатор" производства Украины в районе населенного пункта Дылеевка.

Военнослужащие украинских вооружённых формирований на бронеавтомобилях предприняли попытку провести ротацию своих подразделений на переднем крае. Разведкой наших войск намерения ВСУ были вскрыты, а техника вместе с личным составом уничтожена ударными FPV-дронами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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