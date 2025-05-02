02.05.2025 (05:00)
Расчеты ЗРПК «Панцирь-С» группировки войск «Север» круглосуточно контролируют воздушное пространство в зоне СВО
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» круглосуточно контролируют воздушное пространство в ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки войск «Север».
Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов.
Вооружение ЗРПК «Панцирь-С» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы.
Расчеты постоянно меняют позиции, а прибыв на новое место, способны за 10 секунд перейти из дежурного режима в боевой.
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