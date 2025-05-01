01.05.2025 (17:30)

Личный состав Краснодарского высшего военного училища принял участие в «III Международном антифашистском конгрессе»

Командование, профессорско-преподавательский состав и курсанты училища в онлайн-формате приняли участие в «III Международном антифашистском конгрессе» который состоялся в Большом зале заседания Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в честь 80-летия Великой Победы.

В мероприятии приняли участие не только Вузы Министерства обороны, а также представители федеральных органов власти, российских и международных общественных организаций и журналисты.

Целью конгресса стала демонстрация последовательной позиции Российской Федерации по отстаиванию исторической правды о решающем вкладе СССР в разгроме фашизма в годы Второй мировой войны, консолидации усилий международного сообщества по противодействию идеологии и проявлениям неонацизма в современных условиях.

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