01.05.2025 (17:30)
Личный состав Краснодарского высшего военного училища принял участие в «III Международном антифашистском конгрессе»
Командование, профессорско-преподавательский состав и курсанты училища в онлайн-формате приняли участие в «III Международном антифашистском конгрессе» который состоялся в Большом зале заседания Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в честь 80-летия Великой Победы.
В мероприятии приняли участие не только Вузы Министерства обороны, а также представители федеральных органов власти, российских и международных общественных организаций и журналисты.
Целью конгресса стала демонстрация последовательной позиции Российской Федерации по отстаиванию исторической правды о решающем вкладе СССР в разгроме фашизма в годы Второй мировой войны, консолидации усилий международного сообщества по противодействию идеологии и проявлениям неонацизма в современных условиях.