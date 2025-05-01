01.05.2025 (15:30)

В Центральном музее ВС РФ состоялась военно-патриотическая акция «Знамя Победы»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Центральном музее ВС РФ состоялась военно-патриотическая акция «Знамя Победы»

В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации прошла военно-патриотическая акция «Знамя Победы», посвященная 80-й годовщине водружения Знамени Победы над рейхстагом.

В рамках торжественной церемонии в зале № 18 Центрального музея ВС РФ, где экспонируется подлинник Знамени Победы, состоялся ритуал передачи 25-ти копий Знамен Победы представителям знаменных групп военных округов (флотов) – участникам военных парадов.

Знамена будут доставлены в пункты постоянной дислокации и пронесены на военных парадах, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе и 9 мая на Красной площади в Москве.

В акции приняли участие заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Олег Мосеев, ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина и парада Победы Федотов Константин Сергеевич, участники специальной военной операции, слушатели и курсанты военно-учебных заведений Минобороны России, представители общественных, ветеранских военно-патриотических объединений и юнармейцы.

«Церемония вручения копии этой реликвии участникам парадов в российских городах напоминает нам о силе и единстве наших народов в Великой Отечественной войне, скорбной и великой цене мира для ветеранов и всех советских людей. Не случайно, над освобождаемыми от неонацистов населенными пунктами, воины России - славные наследники Великой Победы водружают Красное знамя 150 стрелкой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии» -сказал генерал-майор Олег Мосеев в своей приветственной речи.

«Пусть и в 80-ю годовщину Победы над нацизмом Знамя Победы наполняет сердца всех людей гордостью за нашу Отчизну и ее армию, служит сохранению исторической памяти и мира на земле» – подчеркнул заместитель начальника Главного военно-политического управления.

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