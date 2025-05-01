01.05.2025 (10:30)

Автопробег в поддержку акции Военно-Морского Флота «Огонь памяти» стартовал в Москве



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Автопробег в поддержку акции Военно-Морского Флота «Огонь памяти» стартовал в Москве

В Москве стартовал автопробег в поддержку акции Военно-Морского Флота «Огонь памяти», приуроченной к празднованию 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Более 15 автомобилей с логотипами и флагами общественного движения «Огонь памяти» выдвинулись от памятник защитникам Москвы, мемориального комплекса «Штыки», где в прошлом году завершили предыдущий автопробег.

В этом году более масштабный по сравнению с 2024 годом автопробег проходит по следующему маршруту: Москва, Тверь, Великий Новгород, Луга, Ивангород, Кингисепп, Сосновый Бор, Щипелёво, Красная горка, Приморск, Советск, Высоцк, Выборг, Петровка, Каменогорск, Мельниково, Приозерск, Ихала, Лахденпохья, Хаапалампи, Сортовала, Рускеала, Олонец, Самбатукса, Лодейное поле, с. Паша, Новая Ладога, Музей Прорыв блокады Ленинграда, Крепость Орешек и Санкт-Петербург.

В составе автоколонны частички Вечного огня с Москвы, Смоленска и Тулы. Всего в рамках акции ВМФ сбор частиц Вечных огней будет произведён из одиннадцати Городов-героев России. 7 мая в Санкт-Петербурге в преддверие Дня Победы все собранные огни будут объединены в единый «Огонь памяти» на площади Победы.

По поручению главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева организовывает акцию её создатель, руководитель общественного движения «Огонь памяти» полковник Сергей Игнатьев. Автопробег также проходит под управлением полковника Игнатьева.

Впервые акция «Огонь памяти» была проведена в 2017 году и с каждым годом формат её проведения становится масштабнее.

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