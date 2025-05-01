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01.05.2025 (09:30)

На Тихоокеанском флоте в связи с ухудшением погодных условий введена повышенная штормовая готовность

Из-за серьезного ухудшения погодных условий в Приморье, в местах дислокации сил Тихоокеанского флота введён режим повышенной штормовой готовности. Ожидаются сильные осадки, штормовой ветер в порывах до 23 метров в секунду, подъём уровня воды в реках до 2,5 метров.

В связи с ухудшением погоды в пунктах базирования сил ТОФ приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.

В период ухудшения метеоусловий использование самолётов и вертолётов морской авиации осуществляются по фактической погоде, корабли и суда, действующие в штормоопасных районах возвращены в пункты постоянной дислокации.

Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме. Организовано взаимодействие с оперативными бригадами городских и краевых дежурных служб.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Тихоокеанский флот , Безопасность
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