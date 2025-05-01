01.05.2025 (20:00)

Экипаж быстроходного десантного катера Балтийского флота «Алексей Баринов» в ходе сдачи курсовой задачи уничтожил учебные морские надводные и воздушные цели

В рамках планового учения экипаж десантного катера «Алексей Баринов» Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота выполнил артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям в акватории Балтийского моря.

В рамках выполнения мероприятий боевой подготовки экипаж десантного катера Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота отработал ряд учебных задач по своему прямому предназначению.

На первом этапе экипаж провел корабельные учения в пункте базирования Кронштадт по подготовке к плаванию и отработку боевой и повседневной организации в условиях базы. В ходе выполнения задач боевой подготовки, экипаж десантного катера провел тренировки по погрузке техники с береговой черты, после чего осуществил переброску боевой техники на побережье острова, находящегося в Балтийском море.

Во время выхода в море экипаж выполнил различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия, а также провел стрельбы по морским надводным и воздушным целям. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов КПВТ. В целях создания обстановки, максимально приближенной к боевой, десантный катер провел маневрирование на предельно возможных скоростях – более 30 узлов (около 60 км/час) – с отработкой различных вариантов подхода к берегу.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице