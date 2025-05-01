01.05.2025 (14:30)
Участники СВО провели урок мужества, приуроченный к 80-летию Великой Победы, для школьников в Ростовской области
Урок Мужества, приуроченный к 80-летию Великой Победы, провели военнослужащие 8-ой гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа для школьников поселка Персиановский, Ростовской области.
Встреча школьников с военнослужащим состоялась доме культуры поселка. Почетные гости мероприятия – ветераны Вооруженных сил, участники СВО рассказали о вкладе жителей их региона в победу в Великой Отечественной войне, после чего военнослужащие продемонстрировали юным патриотам образцы вооружения и военной техники, а также рассказали об их особенностях.
В преддверии 80-й годовщины со Дня победы в Великой Отечественной войне военнослужащие 8-ой гвардейской общевойсковой армии проведут ряд мероприятий, основная цель которых это патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение взаимосвязи между представителями поколения победителей и современными защитниками Отечества.
Помимо уроков мужества военнослужащие примут участие в благоустройстве памятников, обелисков и мемориалов, посвящённых подвигу советского народа в годы войны.