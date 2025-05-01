01.05.2025 (19:00)

Кадеты Ставропольского ПКУ в преддверии Дня Победы приняли участие в акции «Чистая память» по благоустройству военных мемориалов

Кадеты Ставропольского ПКУ в преддверии Дня Победы приняли участие в акции «Чистая память» по благоустройству военных мемориалов и уборке территории, прилегающей к памятникам воинской славы в Ставрополе.

В рамках акции кадеты навели порядок вокруг более чем десяти памятников, обелисков и мемориалов, посвящённых подвигу советского народа в годы войны, расположенных вблизи Ставропольского президентского кадетского училища.

В преддверии 80-й годовщины Дня победы в Великой Отечественной войне, кадеты примут участие в ряде мероприятий, основная цель которых это патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение взаимосвязи между представителями поколения победителей и современными защитниками Отечества.

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