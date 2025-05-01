01.05.2025 (14:00)

В Амурском соединении дальней авиации прошли занятия по с личным составом прошли занятия по строевой подготовке

В Амурском соединении дальней авиации прошли занятия по строевой подготовке с вновь прибывшими военнослужащими по призыву, после распределения их в подразделения.

В рамках подготовки прошли практические занятия на которых были отработаны различные строевые приемы, основной упор делался на изучении приемов необходимых при движении строевым шагом в составе подразделения, подготовку линейных и совершенствование одиночной строевой выучки.

С военнослужащими также проводятся теоретические занятия, на которых изучаются особенности службы в подразделении, уставы, вооружение и военную технику, а также направленные на повышение грамотности военнослужащих в правовом поле и военно-политической сфере.

Данные мероприятия организуются в целях привить умения и навыки необходимые для выполнения возложенных на них обязанностей, согласно их военно-учетных специальностей, а также для выполнения обязанностей в бою, при обращении с оружием, военной техники и несении повседневной службы.

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