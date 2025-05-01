01.05.2025 (17:00)

Военнослужащие военной базы и Юнармейцы ЮВО в Армении приняли участие во всенародной акции «Сад Памяти»

Военнослужащие военной базы Южного военного округа в Армении совместно с Юнармейцами, а также представители «Русского дома» приняли участие в международной акции «Сад Памяти».

На территории детского садика Министерства обороны Российской Федерации в рамках акции было высажено 80 берез в честь годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной Войне.

Главная цель масштабной эколого-патриотической акции – ежегодная высадка 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

За пять лет проведения акции в высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 млн памятных деревьев.

Справочно: международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года по инициативе АНО «Сад Памяти», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы. Проект реализуется по поручению президента России В. В. Путина, который в 2020 году высадил свое памятное дерево на территории Ржевского мемориала.

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