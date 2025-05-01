01.05.2025 (13:00)

Карачаево-Черкесия встретила агитационный поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Карачаево-Черкесия встретила агитационный поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!»

В Карачаево-Черкесскую Республику прибыл агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Состав развернул свою масштабную экспозицию на железнодорожном вокзале города Черкесска.

Митинг, посвященный началу выставки, начался с богослужения православным священником и совершения дуа для мусульманского населения региона. После этого с приветственным словом к посетителям обратились руководитель акции контр-адмирал Александр Гринкевич, военный комиссар республики полковник Сергей Белобородов, участник специальной военной операции (СВО), Герой России старший лейтенант Владислав Журавлев, а также представители правительства региона и города.

Затем контр-адмирал Александр Гринкевич наградил медалями Минобороны «За Помощь и Милосердие» руководителей организаций и общественников, оказывающих содействие военнослужащим, принимающим участие в спецоперации. Кроме того, отдельным отрядам «Юнармии» были присвоены почетные наименования. Состоялся и прием новых участников в патриотическое движение, а юнармейцам, проявившим личное мужество и смелость, вручили знаки «Юнармейская доблесть» II и III степени.

Поезд укомплектован вагонами, демонстрирующими вооружение видов и родов Вооруженных Сил России и историю Великой Отечественной войны. В каждом выставочном пространстве есть интерактивные элементы, как например: симулятор рулевой рубки, тренажер для летчиков и устройства, позволяющие почувствовать себя оператором FPV-дрона.

Отдельно стоит выделить вагон Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, в котором представлены агитационные материалы образовательных учреждений Минобороны России и проходит набор на поступление в военные вузы. Лектор данной экспозиции преподаватель кафедры информационного обеспечения Военного университета им. князя Александра Невского майор Александр Хвастов отметил, что одним из выпускников Сызранского военного авиационного училища летчиков является уроженец Карачаево-Черкесской Республики, Герой Российской Федерации полковник Николай Колпаков.

В составе присутствует и открытая платформа с трофейной военной техникой стран НАТО. Среди образцов: бронетранспортер M113 (США), бронированные автомобили Roshel Senator (Канада), MaxxPro (США), Cougar (США) и Kirpi (Турция). Посетители с интересом ознакомились с иностранной машинами, которые захватили российские военнослужащие в ходе боевых действий на территории проведения спецоперации.

На открытой платформе-сцене для гостей выступили фронтовая творческая бригада ансамбля песни и пляски Южного военного округа (ЮВО) и коллективы региона. На перроне были развернуты стойки с вооружением и военной техникой, а также полевая кухня, где посетители могли попробовать солдатской еды. Для желающих вступить в ряды российской армии установили мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

В здании вокзала была организована дискуссионная площадка «Разговор о самом важном» с участниками СВО, а также телемост для военнослужащих, выполняющих боевые задачи, и членов их семей.

Как отметили организаторы акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!», ее главная задача – противодействовать фальсификации истории, рассказать общественности о героических ратных буднях и достижениях вооруженных сил страны, а также наглядно показать единение армии и народа. Следующая остановка агитпоезда запланирована в городе Элиста.

Черкесск стал четырнадцатым городом на пути эшелона и четвертым на территории Южного военного округа. 3а 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тысяч километров, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации.

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