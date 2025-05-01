01.05.2025 (12:00)
В Саратовской области военнослужащие соединения дальней авиации приняли участие в гала-концерте победителей фестиваля «Пламя Героев»
В Саратовской области военнослужащие соединения дальней авиации приняли участие в гала-концерте победителей фестиваля «Пламя Героев», который состоялся в муниципальном бюджетном учреждении «Центр народного творчества Дружба».
Акция направлена на сохранение и передачу исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, в локальных войнах и специальной военной операции, а также на патриотическое воспитание молодежи.
В акции приняли участие командный и личный состав соединения, члены Правительства области, представители министерств и ведомств, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также ветераны.
Мероприятие проходило в рамках празднования восьмидесятой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Перед началом гала-концерта в рамках акции было организовано выступление почетного караула и развертывание стодвадцатипятиметрового флага Российской Федерации.
В заключении торжественного мероприятия состоялось проведение выставки военной техники и приготовление солдатской каши.