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01.05.2025 (12:00)

В Саратовской области военнослужащие соединения дальней авиации приняли участие в гала-концерте победителей фестиваля «Пламя Героев»

В Саратовской области военнослужащие соединения дальней авиации приняли участие в гала-концерте победителей фестиваля «Пламя Героев», который состоялся в муниципальном бюджетном учреждении «Центр народного творчества Дружба».

Акция направлена на сохранение и передачу исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, в локальных войнах и специальной военной операции, а также на патриотическое воспитание молодежи.

В акции приняли участие командный и личный состав соединения, члены Правительства области, представители министерств и ведомств, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также ветераны.

Мероприятие проходило в рамках празднования восьмидесятой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Перед началом гала-концерта в рамках акции было организовано выступление почетного караула и развертывание стодвадцатипятиметрового флага Российской Федерации.

В заключении торжественного мероприятия состоялось проведение выставки военной техники и приготовление солдатской каши.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Культура , Торжественные церемонии
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