01.05.2025 (12:35)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 1 мая 2025 г.)

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Садки, Могрица, Малая Рыбица, Миропольское, Угроеды Сумской области и Избицкое Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезное, Купянск, Шийковка, Ковшаровка Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 225 военнослужащих, бронетранспортер, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Квертус», радиолокационная станция RADA производства Израиля и два склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения «Азов» в районах населенных пунктов Серебрянка, Васюковка, Веролюбовка, Дылеевка, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 240 боевиков и 14 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA производства Израиля, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Новая Полтавка, Яблоновка, Ульяновка, Димитров и Красноармейск Донецкой Народной Республики.

Противник потерял свыше 445 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новополь, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

Потери противника составили до 195 военнослужащих, два бронетранспортера, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Томарино, Токаревка, Антоновка и Белозерка Херсонской области.

Уничтожены до 100 военнослужащих, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места сосредоточения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 54 630 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 101 танк и других боевых бронированных машин, 1 554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 350 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 826 единиц специальной военной автомобильной техники.

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