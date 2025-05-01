01.05.2025 (11:00)

Сотрудники и участники клубных формирований Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Традиционно в преддверии празднования Дня Победы сотрудники и участники клубных формирований Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, ребята из юнармейских отрядов имени А.Н.Каманина, Героя России Т.А.Апакидзе, Героя России В.В.Табачникова, Героя Социалистического Труда академика А.И.Берга и юнармейцы Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 937 имени Героя Российской Федерации А.В. Перова» в дань памяти и уважения к погибшим солдатам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. приняли участия в памятном мероприятии в Москве, которое было организованно Профессиональным союзом гражданского персонала вооруженных сил России.

В Александровском саду, у Вечного огня, во время минуты молчания все участники склонили головы в память о тех, кто не вернулся с войны. Участники мероприятия возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» — эти слова высечены на Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

По завершению памятной церемонии у мемориала «Могила Неизвестного Солдата» состоялось общее фотографирование участников мероприятия.

Далее колонна проследовала на Манежную площадь к монументу советскому полководцу Г.К. Жукову. Участниками мероприятия были возложены цветы к памятнику Маршалу Советского Союза.

Минута молчания у подножия данного монумента снова напомнила о всех, кто сражался за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне и о тех, кто отдал жизнь за защиту нашей великой страны.

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