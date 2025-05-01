01.05.2025 (16:00)

В Североморске прошёл концерт, приуроченный к 69-летию со дня образования соединений противолодочных кораблей Северного флота

Военнослужащие соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провели совместно с творческими коллективами Дворца культуры "Строитель" концертную программу, посвященную 69-летию со дня образования соединений противолодочных кораблей, а также 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Командир соединения противолодочных кораблей капитан 1 ранга Станислав Варик, обращаясь к участникам концерта, отметил, что «сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, соединения и корабли соединения стоят на защите северных рубежей нашего государства. Мы очень горды, что являемся наследниками боевой славы наших дедов и прадедов, это особенно ощущается в преддверии великого, самого главного праздника нашей страны – Дня Победы. Сейчас как никогда важно помнить этот бессмертный подвиг нашего народа – народа победителей». Также он поблагодарил выступившие на концерте коллективы, руководителей дома культуры «Строитель» и администрацию Североморска.

На концерте прозвучали главные песни военных лет, трогательные стихи о победе, море и, конечно же, Родине. Главными зрителями стали ветераны и действующие военнослужащие соединения, а также члены их семей.

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