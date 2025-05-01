01.05.2025 (15:00)

В ЦВО завершили установку экспонатов выставки трофейной техники НАТО в Екатеринбурге

В Центральном военном округе (ЦВО) завершили установку 28 экспонатов выставки трофейной техники стран НАТО «Сила в правде – гордость и Победа!», захваченных и уничтоженных военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе боевых действий на фронтах специальной военной операции, которая откроется 1 мая в Екатеринбурге.

На завершающем этапе были доставлены и установлены на выставочные платформы самые габаритные экспонаты: танк «Abrams», боевые машины пехоты (БМП) «Bradley» и «Marder-1А3», а также новинки выставки – бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) М88А2 «Hercules» и инженерная машина разминирования (ИМР) «М1150». Для их погрузки, перевозки и установки были использованы большегрузные тралы и многотонные автомобильные подъемные краны.

В 2025 году выставка трофейной техники стран НАТО «Сила в правде – гордость и Победа!» силами военнослужащих группировки войск «Центр» расширилась более чем вдвое, в ней представлено 16 новинок: бронетранспортеры (БТР) «YPR-765», «FV103 Spartan», «VAB», ХА-180 «Pasi», АТ105 «Saxon», БТР-4 «Буцефал», «BOV-M-86», БТР-3 «Гардиан», БРЭМ М88А2 «Hercules», ИМР «M1150», бронеавтомобили «MaxxPro», «Козак», «Oncilla», «Roshel Senator», вездеход «Polaris Ranger MRZR», автомобиль «Pegeot Landtrack». А также танк «Abrams», боевые машины пехоты «Bradley» и «Marder-1А3», БТР «М113», бронеавтомобили «Kirpi», «Mastiff», «HMMWV», «Kraz Cougar», вездеход «Pinzgauer» и автомобили «Mitsubishi L200», «Nissan Navara», «Ford Ranger».

Кроме того, на отдельных площадках будет представлено около 100 единиц стрелкового вооружения, около 10 видов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), ударные FPV-дроны, и компьютерные симуляторы, которые используются для обучения операторов БпЛА.

В рамках выставки будут организована работа мобильного пункта отборы на военную службу по контракту, экспозиции Музея боевой славы Урала, «Народного фронта», представлена коллекция боевых шевронов, а также интерактивная площадка «Единой России».

Выставка трофейной техники стран НАТО «Сила в правде – гордость и Победа!» будет работать в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского ежедневно с 1 по 10 мая с 10:00 до 21:00, вход свободный.

Первая передвижная выставка трофейной техники стран НАТО «Сила в правде – гордость и Победа» была впервые отрыта 8 июня 2024 года в городе Верхняя Пышма Свердловской области и завершила свою работу в конце ноября в Ульяновске. Экспонаты посетили 13 регионов страны, ее гостями стали почти 1,4 млн человек.

Организаторы выставки – Администрация Екатеринбурга, Центральный военный округ при поддержке аппарата полпреда в УрФО, партии «Единая Россия», «Народного фронта» и компании «Сима-ленд».

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