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01.05.2025 (18:00)

В преддверии празднования Дня Победы военнослужащие мотострелкового соединения ВВО привели в порядок монумент в городе Кяхта

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в городе Кяхта Республики Бурятия, привели в порядок монумент «Никто не забыт, ничто не забыто».

Военнослужащие регулярно следят за состоянием монумента.

Ежегодно, в канун праздника Дня Победы возле монумента проводится торжественный митинг и возложение венков, чтобы отдать дань тем, кто защищал нашу Родину и отстоял мир на Земле.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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