01.05.2025 (22:00)

В Забайкалье связисты ВВО поздравили ветерана Великой Отечественной войны

В рамках акции «Парад у дома ветерана» военнослужащие соединения связи общевойсковой армии Восточного Военного округа (ВВО) поздравили дитя войны - Щербакову Августу Петровну.

В акции участвовали юнармейцы Забайкальского края и военный оркестр соединения связи ВВО. Военнослужащие-музыканты под руководством дирижера оркестра построились напротив дома ветерана, для того чтобы исполнить музыкальные произведения фронтовых лет, одним из которых был «День победы».

После торжественной части и вручения небольшого презента ветеранам, беседа продолжилась уже в неформальной обстановке в доме. Всем военнослужащим было интересно узнать, как женщина прошла через трудные годы. Августина Петровна рассказала о своем жизненном пути, отвечала на вопросы, также она показала медали и поделилась и рассказала за что была награждена.

По словам заместителя командира батальона по военно-политической работе Юлии Утянской: «наши военнослужащие постоянно участвуют в данной акции». В преддверии празднования 80-летия Великой Победы акция «Парад у дома ветерана» дарит праздник ветеранам, которые в силу возраста и здоровья, не могут посещать торжественные мероприятия.

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