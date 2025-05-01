01.05.2025 (21:00)

Военные полицейские ВВО перешли на усиленный режим несения службы в праздничные дни

Подразделения военной полиции Восточного военного округа переведены на усиленный режим несения службы в период майских праздников и дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На территории воинских гарнизонов Восточного военного округа ежедневно организовано более 300 гарнизонных патрулей и патрулей военной полиции.

Кроме того, в крупных гарнизонах, а также на железнодорожных вокзалах, аэропортах и транспортных узлах будет вестись совместное патрулирование с сотрудниками МВД России.

Для оперативного решения задач по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины на территории воинских гарнизонов и воинских частей дежурят в круглосуточном режиме группы быстрого реагирования, в готовности находится более несколько десятков единиц специальной автомобильной техники.

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