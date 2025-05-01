01.05.2025 (23:00)

В преддверии празднования Дня Победы военнослужащие армейского гвардейского корпуса ВВО с юнармейцами островного региона украсили окна зданий

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие армейского гвардейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) островного региона с юнармейцами украсили окна зданий в рамках акции «Окна Победы».

Военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады совместно с юнармейцами школы №14 города Южно-Сахалинска украсили окна школы символами Победы: георгиевскими лентами, белыми журавлями, и красочной символикой.

Окна, украшенные яркими рисунками и аппликациями, которые выполнены с душой и любовью, создают праздничную атмосферу и напоминают о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

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