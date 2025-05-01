Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.05.2025 (23:00)

В преддверии празднования Дня Победы военнослужащие армейского гвардейского корпуса ВВО с юнармейцами островного региона украсили окна зданий

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие армейского гвардейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) островного региона с юнармейцами украсили окна зданий в рамках акции «Окна Победы».

Военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады совместно с юнармейцами школы №14 города Южно-Сахалинска украсили окна школы символами Победы: георгиевскими лентами, белыми журавлями, и красочной символикой.

Окна, украшенные яркими рисунками и аппликациями, которые выполнены с душой и любовью, создают праздничную атмосферу и напоминают о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false