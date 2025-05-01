01.05.2025 (09:30)
Расчёты АГС-17 и 120-мм миномётов «Сани» поддерживают продвижение штурмовиков группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении
Расчёты АГС-17 и 120-мм миномётов «Сани» группировки войск «Восток» поддерживают продвижение штурмовых подразделений и срывают попытки ротации подразделений ВСУ в районе населённых пунктов Отрадное и Фёдоровка на Южно-Донецком направлении.
Расчёты 120-мм миномётов «Сани» и автоматических гранатомётов АГС-17, используя данные разведки, круглосуточно наносят огневое воздействие по позициям ВСУ, подавляя огневые точки и живую силу противника.
Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду.
За последние сутки миномётчики уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ. Гранатомётчики АГС-17, в свою очередь, поразили скопление живой силы и несколько огневых точек украинских националистов. Военнослужащие ранее уже доказали свою эффективность, поддерживая наступление штурмовиков в ходе освобождения Великой Новосёлки и Нового Комара. «В Новом Комаре разнесли несколько блиндажей и легкобронированную технику. Снаряд летит на 6 км, радиус поражения — до 70 метров», — отмечает командир расчета миномета с позывным «Южный».