01.05.2025 (09:30)

Расчёты АГС-17 и 120-мм миномётов «Сани» поддерживают продвижение штурмовиков группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчёты АГС-17 и 120-мм миномётов «Сани» поддерживают продвижение штурмовиков группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении

Расчёты АГС-17 и 120-мм миномётов «Сани» группировки войск «Восток» поддерживают продвижение штурмовых подразделений и срывают попытки ротации подразделений ВСУ в районе населённых пунктов Отрадное и Фёдоровка на Южно-Донецком направлении.

Расчёты 120-мм миномётов «Сани» и автоматических гранатомётов АГС-17, используя данные разведки, круглосуточно наносят огневое воздействие по позициям ВСУ, подавляя огневые точки и живую силу противника.

Выполнение боевых задач проводится круглосуточно и в любую погоду.

За последние сутки миномётчики уничтожили пункт управления БпЛА ВСУ. Гранатомётчики АГС-17, в свою очередь, поразили скопление живой силы и несколько огневых точек украинских националистов. Военнослужащие ранее уже доказали свою эффективность, поддерживая наступление штурмовиков в ходе освобождения Великой Новосёлки и Нового Комара. «В Новом Комаре разнесли несколько блиндажей и легкобронированную технику. Снаряд летит на 6 км, радиус поражения — до 70 метров», — отмечает командир расчета миномета с позывным «Южный».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице